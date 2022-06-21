Ebru Yaşar’dan Sibel Can’ın Tahtını Salladı! Yapımcı Her An Kararını Verip; Üzerini Çizebilir! 53 Bölüm Sonra Bir İlke İmzasını Attı!

Başarılı performanslarını bir kez daha ortaya koyan Ebru Yaşar, programın sezon finalinin ardından Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Ebru Yaşar’ın açıklamalarında öne çıkan “53 bölüm” sözleri ise dikkatleri çekmeyi başardı.

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Bodrum’da yılın ilk sahnesini aldı. Bir otelde sahneye çıkan Ebru Yaşar, tatilcilerin de yoğun ilgisi ile karşılaştı. 44 yaşındaki ünlü ve güzel şarkıcı, repertuvarı ve sahne performansı ile dinleyicilerden tam not alırken, oradakilere de unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerin tezahüratlarına dayanamayarak sahnesini uzatan Ebru Yaşar, konser öncesinde de muhabirlere kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı söz konusu açıklamalarında Şarkılar Bizi Söyler programına da yer verdi ve o açıklamaları dikkat çekti.

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