Ebru Yaşar’dan Sibel Can’ın Tahtını Salladı! Yapımcı Her An Kararını Verip; Üzerini Çizebilir! 53 Bölüm Sonra Bir İlke İmzasını Attı!
Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde Şarkılar Bizi Söyler programının sezon finali bölümüne konuk olarak katıldı. Sibel Can ve Hakan Altun’un sunumuna klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’nin eşlik ettiği sevilen programa 18 Haziran Cumartesi akşamında konuk olan Ebru Yaşar, burada izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Başarılı performanslarını bir kez daha ortaya koyan Ebru Yaşar, programın sezon finalinin ardından Şarkılar Bizi Söyler programı ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu. Ebru Yaşar’ın açıklamalarında öne çıkan “53 bölüm” sözleri ise dikkatleri çekmeyi başardı.
Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Bodrum’da yılın ilk sahnesini aldı. Bir otelde sahneye çıkan Ebru Yaşar, tatilcilerin de yoğun ilgisi ile karşılaştı. 44 yaşındaki ünlü ve güzel şarkıcı, repertuvarı ve sahne performansı ile dinleyicilerden tam not alırken, oradakilere de unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerin tezahüratlarına dayanamayarak sahnesini uzatan Ebru Yaşar, konser öncesinde de muhabirlere kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı söz konusu açıklamalarında Şarkılar Bizi Söyler programına da yer verdi ve o açıklamaları dikkat çekti.
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21 Haz 2022 - 17:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.