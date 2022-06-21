- 21 Haz 2022 - 17:14 G: 21 Haz 2022 - 17:25

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Ameliyat Masasına Yattılar! “Kurban Olurum Ben Ona” Demişti; Kocasını Bambaşka Birisi Yaptı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. İkilinin yaş farkı gündemi sallarken, evlilikleri de uzun süre gündemden düşmedi. Çiftin evliliğinden kısa bir süre sonra boşanma iddiaları gündeme gelmişti ve Sayan, daha sonra yaptığı soyadı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Seda Sayan “Kurban olurum ben onun soyadına” sözlerini dile getirerek gündemi sallarken, ünlü çift bu kez de bambaşka bir gelişme ile gündeme geldi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in birlikte geçirdikleri estetik operasyonu fotoğrafları kısa sürede magazin gündeminde olay yarattı. 

Geçtiğimiz haftalarda 59 yaşındaki Seda Sayan ile 34 yaşındaki Çağlar Ökten dünya evine girdi. Bu evlilikle birlikte 7. kez dünya evine giren Seda Sayan, öte yandan son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. Ünlü şarkıcı son olarak ise yaptığı soyadı açıklamasıyla gündeme gelmişti. Sayan’ın, eşinin soyadını sildirmek istemesi üzerine ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti ve Sayan bu iddialara son noktayı koymuştu.

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21 Haz 2022 - 17:14 - Gündem

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