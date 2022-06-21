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21 Haz 2022 - 17:14

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Ameliyat Masasına Yattılar! “Kurban Olurum Ben Ona” Demişti; Kocasını Bambaşka Birisi Yaptı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. İkilinin yaş farkı gündemi sallarken, evlilikleri de uzun süre gündemden düşmedi. Çiftin evliliğinden kısa bir süre sonra boşanma iddiaları gündeme gelmişti ve Sayan, daha sonra yaptığı soyadı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Seda Sayan “Kurban olurum ben onun soyadına” sözlerini dile getirerek gündemi sallarken, ünlü çift bu kez de bambaşka bir gelişme ile gündeme geldi.