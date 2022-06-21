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21 Haz 2022 - 17:12

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Mezarından Kalkacak; Gülsim Ali İlhan’dan İlk Açıklama Geldi! Yönetmen Sonunda İkna Etti!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na yeniden Dilek karakterinin yeniden geldiği ortaya çıktı. Mezarından kalkacak olan Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’dan ilk açıklama resmen geldi. Yönetmenin Gülsim Ali İlhan’ı sonunda ikna ettiği gündeme gelirken; görenler ne diyeceğini şaşırır hale geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…