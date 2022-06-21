- 21 Haz 2022 - 17:12 G: 21 Haz 2022 - 17:23

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Mezarından Kalkacak; Gülsim Ali İlhan’dan İlk Açıklama Geldi! Yönetmen Sonunda İkna Etti!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na yeniden Dilek karakterinin yeniden geldiği ortaya çıktı. Mezarından kalkacak olan Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’dan ilk açıklama resmen geldi. Yönetmenin Gülsim Ali İlhan’ı sonunda ikna ettiği gündeme gelirken; görenler ne diyeceğini şaşırır hale geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteri Gönül Dağı’nın taşları altında kalıp; can vermişti. Peki, şimdi Gönül Dağı dizisine yeniden Gülsim Ali İlhan yeniden gelecek mi?

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21 Haz 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

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