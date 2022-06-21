- 21 Haz 2022 - 22:42

Oktay Kaynarca Müjdeyi Verdi! Yeni EDHO "Ben Bu Cihana Sığmazam" Oyuncu Kadrosu Belli Oldu! İmzaları Attı; Milyonları Havalara Uçurdu! Gümbür Gümbür…

Ünlü ve karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında 6 sezon boyunca izleyici karşısına çıkmış olan ve geçtiğimiz yıl 7. sezon öncesinde beklenmedik bir şekilde ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrolde sevenleri ile buluşmuştu. EDHO’nun ani finalinden sonra ekranlara ara veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz haftalarda yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam için çalışmalara başladı.

Müjdeyi sevenlerine duyuran Oktay Kaynarca’nın yeni dizisinde kimlerin yer alacağı da belli oldu. Yeni diziyle ilgili detaylar ortaya çıktı ve Oktay Kaynarca’nın sevenleri o müjdeli haberle havalara uçtu. 

57 yaşındaki ünlü ve karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı “Hızır Çakırbeyli” karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaynarca, başrolünde yer aldığı EDHO dizisinin ani finalinden sonra ekranlara bir süreliğine ara vermişti. Daha sonra yönetmen arkadaşı Onur Tan ile birlikte kurduğu yapım şirketi ile çalışmalara başlayan ve yeni dizisi için sete çıkan Oktay Kaynarca’dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam ile ilgili detaylar belli olurken, dizide kimlerin yer alacağı da ortaya çıktı.

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21 Haz 2022 - 22:42 - Gündem

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