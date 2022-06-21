Birce Akalay’dan Şok Eden Bikinili Paylaşım! “Sen Neymişsin Be!” İpli Bikinisiyle Nefes Kesti; Görenleri Yaktı Yıktı…
Uzun yıllardır Türkiye’de etkin kariyerini sürdüren ünlü ve güzel oyuncu Birce Akalay, son dönemlerde yer aldığı Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansı ile konuşuluyor. Yer aldığı son yapımlarda ortaya koyduğu başarılı performansların yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiren Birce Akalay, bu kez de gittiği Bodrum tatilindeki görüntüleri ile ortalığı sallamayı başardı.
Tatil sezonunu Bodrum’da açan ünlü ve güzel oyuncu Birce Akalay’ın siyah bikinili hallerini görenler gözlerini fotoğraflardan alamadı. Akalay’ın fit vücudu görenleri mest etti.
Ünlü ve güzel oyuncu Birce Akalay 19 Haziran 1984’te (37 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Birce Akalay, 2005 yılından bu yana etkin kariyerini sürdürüyor. İlk ciddi rolünü Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı “Havva” karakteri ile yakalayan Birce Akalay, kariyerine ise 2007 yılında Kader dizisi ile adım attı. Daha sonra birçok dizide rol alan Akalay; Böyle Bitmesin, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk, Ağlama Anne, Babil ve Son Yaz dizileri ile TV ekranlarında boy gösterdi. Ünlü oyuncu son dönemlerde ise Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansı ile gündeme geliyor.
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21 Haz 2022 - 17:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.