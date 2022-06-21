Birce Akalay’dan Şok Eden Bikinili Paylaşım! “Sen Neymişsin Be!” İpli Bikinisiyle Nefes Kesti; Görenleri Yaktı Yıktı…

Tatil sezonunu Bodrum’da açan ünlü ve güzel oyuncu Birce Akalay’ın siyah bikinili hallerini görenler gözlerini fotoğraflardan alamadı. Akalay’ın fit vücudu görenleri mest etti.

Ünlü ve güzel oyuncu Birce Akalay 19 Haziran 1984’te (37 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Birce Akalay, 2005 yılından bu yana etkin kariyerini sürdürüyor. İlk ciddi rolünü Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı “Havva” karakteri ile yakalayan Birce Akalay, kariyerine ise 2007 yılında Kader dizisi ile adım attı. Daha sonra birçok dizide rol alan Akalay; Böyle Bitmesin, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk, Ağlama Anne, Babil ve Son Yaz dizileri ile TV ekranlarında boy gösterdi. Ünlü oyuncu son dönemlerde ise Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerindeki performansı ile gündeme geliyor.

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