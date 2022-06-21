- 21 Haz 2022 - 17:56 G: 21 Haz 2022 - 18:14

Survivor Adem İçin Survivor All Star Defteri Kapandı! “Artık Olmayacağım” Deyince Film Koptu! Acun Ilıcalı Mumla Arasa Bulamaz!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir kez daha adını duyuran Adem Kılıççı için All Star defteri kapandı. Canlı yayında; “Artık Survivor yarışmasında olmayacağım” açıklamasında bulunan Adem Kılıççı, filmi kopardı! Acun Ilıcalı’nın Adem Kılıççı’yı artık mumla arasa bulmayacağı gündemi yıktı geçti! Peki, Survivor yarışması için Adem Kılıççı nasıl bir karar aldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tüm rakiplerini teker teker eleyen Survivor All Star yarışmacılarından geriye sadece; Adem, Nagihan, Batuhan, Nisa, Berkan, Hikmet ve Ayşe kalmıştı. Adem Kılıççı, Survivor yarışmasında yapmış olduğu açıklamalarla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Şok içerisinde bırakan Adem Kılıççı, All Star defterinin kapandığını bir kez daha açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Haz 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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