Survivor Adem İçin Survivor All Star Defteri Kapandı! “Artık Olmayacağım” Deyince Film Koptu! Acun Ilıcalı Mumla Arasa Bulamaz!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tüm rakiplerini teker teker eleyen Survivor All Star yarışmacılarından geriye sadece; Adem, Nagihan, Batuhan, Nisa, Berkan, Hikmet ve Ayşe kalmıştı. Adem Kılıççı, Survivor yarışmasında yapmış olduğu açıklamalarla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Şok içerisinde bırakan Adem Kılıççı, All Star defterinin kapandığını bir kez daha açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

