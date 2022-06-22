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22 Haz 2022 - 09:27

Survivor Berkan’a Vefat Haberi Verildi! Canından Öteydi; Kalbinin Yarısı Olmuştu! Duyunca Eli Kolu Boşaldı! Acun Ilıcalı Günlerce Saklamıştı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üzücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Berkan Karabulut’un elenmesiyle birlikte almış olduğu vefat haberi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Canından çok sevdiği, kalbinin yarısı yaptığı ismin vefatını öğrenince eli kolu boşalan Berkan Karabulut, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…