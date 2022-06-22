- 22 Haz 2022 - 09:27 G: 22 Haz 2022 - 09:28

Survivor Berkan’a Vefat Haberi Verildi! Canından Öteydi; Kalbinin Yarısı Olmuştu! Duyunca Eli Kolu Boşaldı! Acun Ilıcalı Günlerce Saklamıştı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üzücü gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Berkan Karabulut’un elenmesiyle birlikte almış olduğu vefat haberi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Canından çok sevdiği, kalbinin yarısı yaptığı ismin vefatını öğrenince eli kolu boşalan Berkan Karabulut, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında; dün akşam potaya giren isimler belli olmuştu. Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan’dan oluşan potada elenen isimse Berkan Karabulut olmuştu. Survivor hayatı devam ederken; Berkan Karabulut’un yakınından bir ismin vefat haberi gelmiş; Acun Ilıcalı’nın söyleyip söylemeyeceği merak konusu olmuştu! Şimdiyse gerçekler sıralandı…

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22 Haz 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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