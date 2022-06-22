ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 22 Haziran 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yaşanan su kesintilerini karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, yönünü bir kez daha ASKİ’ye dönüyor. ASKİ ise, bugün için üç ilçede yaşanacak olan su kesintilerinin bilgilendirmesini gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 22 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 22 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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