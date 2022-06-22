Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Haziran 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara23 Haziran 2022 Perşembe Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir yavaşlamış olan Ankara’nın elektrik şebekesi yenileme çalışmaları yeniden hızlanıyor. Bugün ise, bu çalışmalar, Ankara’nın tam 13 ilçesinde birden elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Peki,23 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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