Ankara Elektrik Kesintisi! 23 Haziran 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ir süredir yavaşlamış olan Ankara’nın elektrik şebekesi yenileme çalışmaları yeniden hızlanıyor. Peki, 23 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 22 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte merak edilenler...
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Bir süredir yavaşlamış olan Ankara’nın elektrik şebekesi yenileme çalışmaları yeniden hızlanıyor. Bugün ise, bu çalışmalar, Ankara’nın tam 13 ilçesinde birden elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Peki,23 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 23 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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22 Haz 2022 - 23:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.