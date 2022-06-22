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22 Haz 2022 - 22:21

Kuruluş Osman Dizisinden Acı Haber! Başrol Oyuncusu Osman Bey Ayrılıyor! Yapımcının Kapısını Çaldı; Özel Durumunu Anlattı! Yeni Osman Bey Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan seyircisini şok eden bir haber geldi. Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit’in diziden çıktığı ortaya çıkınca herkes mosmor oldu! Yapımcının kapısını çalan Burak Özçivit, özel durumundan bahsedip izin istedi! Yeni “Osman Bey” karakteri ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…