- 22 Haz 2022 - 22:21

Kuruluş Osman Dizisinden Acı Haber! Başrol Oyuncusu Osman Bey Ayrılıyor! Yapımcının Kapısını Çaldı; Özel Durumunu Anlattı! Yeni Osman Bey Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan seyircisini şok eden bir haber geldi. Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit’in diziden çıktığı ortaya çıkınca herkes mosmor oldu! Yapımcının kapısını çalan Burak Özçivit, özel durumundan bahsedip izin istedi! Yeni “Osman Bey” karakteri ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz Çarşamba akşamı ekranlara kısa bir ara vermişti. Yayınlanan 98. bölümüyle birlikte seyircilerin aklı allak bullak olmuştu. Yeni sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinden gelen üzücü haberse herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Haz 2022 - 22:21 Antalya- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Senden Daha Güzel Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Senden Daha Güzel 3. Bölüm (YENİ) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Senden Daha Güzel 3. Bölüm (YENİ) HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 22 Haziran Gizli Saklı Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 22 Haziran Gizli Saklı Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 21 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 1. Bölüm (YENİ) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 21 Haziran 2022 Balkan Ninnisi 1. Bölüm (YENİ) HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek… mask
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) 2022 Full İzle! 21 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) 2022 Full İzle! 21 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim… mask
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek… mask
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…
Oktay Kaynarca Asker Oluyor! Asker Gecesi Yapıldı; Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Sallanıyor! “Hadi Be Hızır Reis!” mask
Oktay Kaynarca Asker Oluyor! Asker Gecesi Yapıldı; Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Sallanıyor! “Hadi Be Hızır Reis!”
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı! mask
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı!
Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!” mask
Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!”
Arka Sokaklar Dizisinin Aylin’i Şok İçerisinde Bıraktı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Görenlerin Beyni Yanıyor! “Hükümet Gibi Kadınsın!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Aylin’i Şok İçerisinde Bıraktı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Görenlerin Beyni Yanıyor! “Hükümet Gibi Kadınsın!”
Esra Erol’un Yeni Sezon Kazancı Ortaya Çıktı! ATV Esra Erol’a Çalışmaya Başladı; Müge Anlı Duysa Kıyafet Kopar! Tam Tamına… mask
Esra Erol’un Yeni Sezon Kazancı Ortaya Çıktı! ATV Esra Erol’a Çalışmaya Başladı; Müge Anlı Duysa Kıyafet Kopar! Tam Tamına…
Hande Erçel’in Yeni Aşkı O İsim Çıktı! Sonunda Aradığı Güvenli Limanı Buldu; Kaan ve Kerem’den 10 Bin Kat Yakışıklı! “İşte Bu!” mask
Hande Erçel’in Yeni Aşkı O İsim Çıktı! Sonunda Aradığı Güvenli Limanı Buldu; Kaan ve Kerem’den 10 Bin Kat Yakışıklı! “İşte Bu!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasını Silince Ortalığı Kasıp Kavurdu! İç Çamaşırsız Pozlar, Croplar Derken; Sonunda Bunu da Yaptı! Yırtık Pırtık… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasını Silince Ortalığı Kasıp Kavurdu! İç Çamaşırsız Pozlar, Croplar Derken; Sonunda Bunu da Yaptı! Yırtık Pırtık…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek… mask
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim… mask
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…
Sigaraya Tam Tamına %15 Zam Geliyor! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber! İşte 22 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları mask
Sigaraya Tam Tamına %15 Zam Geliyor! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber! İşte 22 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları
Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!” mask
Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!”
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı! mask
Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL