Kuruluş Osman Dizisinden Acı Haber! Başrol Oyuncusu Osman Bey Ayrılıyor! Yapımcının Kapısını Çaldı; Özel Durumunu Anlattı! Yeni Osman Bey Ortaya Çıktı!
ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman’dan seyircisini şok eden bir haber geldi. Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit’in diziden çıktığı ortaya çıkınca herkes mosmor oldu! Yapımcının kapısını çalan Burak Özçivit, özel durumundan bahsedip izin istedi! Yeni “Osman Bey” karakteri ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz Çarşamba akşamı ekranlara kısa bir ara vermişti. Yayınlanan 98. bölümüyle birlikte seyircilerin aklı allak bullak olmuştu. Yeni sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinden gelen üzücü haberse herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.