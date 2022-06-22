Masterchef 2022’nin İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, “Kesinlikle İstiyorum” Deyince; Şefler Boyun Eğdi! Gümbür Gümbür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022 için çalışmalar başladı! 2022 sezonu için başvuruların durdurulduğu bilinirken; kadroya Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle birlikte o isim resmen giriş yaptı! Acun Ilıcalı’nın “Kesinlikle istiyorum” demesinin ardından tüm şefler mecburen kabul ettiği gündeme geldi! İşte Masterchef 2022’nin kilit yarışmacısı olacak o isim…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinin ardından ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef, çalışmalarına başladı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturacağı kısa bir süre önce kesinleşmişti. Gündemi sallayan bu durumdan sonra; Masterchef 2022’nin ilk yarışmacısı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.