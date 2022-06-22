- 22 Haz 2022 - 10:38 G: 22 Haz 2022 - 10:45

Masterchef 2022’nin İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, “Kesinlikle İstiyorum” Deyince; Şefler Boyun Eğdi! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022 için çalışmalar başladı! 2022 sezonu için başvuruların durdurulduğu bilinirken; kadroya Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle birlikte o isim resmen giriş yaptı! Acun Ilıcalı’nın “Kesinlikle istiyorum” demesinin ardından tüm şefler mecburen kabul ettiği gündeme geldi! İşte Masterchef 2022’nin kilit yarışmacısı olacak o isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finalinin ardından ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef, çalışmalarına başladı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturacağı kısa bir süre önce kesinleşmişti. Gündemi sallayan bu durumdan sonra; Masterchef 2022’nin ilk yarışmacısı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Haz 2022 - 10:38 Ankara- Yaşam

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