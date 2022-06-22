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22 Haz 2022 - 10:38

Masterchef 2022’nin İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Acun Ilıcalı, “Kesinlikle İstiyorum” Deyince; Şefler Boyun Eğdi! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022 için çalışmalar başladı! 2022 sezonu için başvuruların durdurulduğu bilinirken; kadroya Acun Ilıcalı’nın müdahalesiyle birlikte o isim resmen giriş yaptı! Acun Ilıcalı’nın “Kesinlikle istiyorum” demesinin ardından tüm şefler mecburen kabul ettiği gündeme geldi! İşte Masterchef 2022’nin kilit yarışmacısı olacak o isim…