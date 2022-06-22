Sürekli olarak neşeli olan ve enerjileri bitmeyen burçların aksine bir de asla çocuk olamayan ve adeta ruhu çekilmiş gibi davranan burçlar bulunuyor. Bu listede tam olarak ruhu hep yaşlı kalan o burçlardan oluşuyor! Peki, yaşlı ruha sahip burçlar hangisidir? İşte ruhunu hep yaşlı hisseden o burçlar…

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