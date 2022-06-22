Survivor’dan Elenen Berkan’ın Aylık Kazancı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Torpillisi Olarak Biliniyordu… Hesabı Paradan Patlayacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Berkan, hayranlarını derinden üzmüştü. 6 aylık bir süre boyunca yarışmada canını dişine takarak çalışan Berkan Karabulut’un aylık kazancı ise ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın “Torpillisi” olarak bilinen Berkan Karabulut’un Survivor’dan kazandığı para herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte Berkan Karabulut’un aylık kazancı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez yedeklerden katılan Berkan Karabulut, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasındaki enerjisiyle akılları başlardan alıp götüren Berkan Karabulut, Survivor 2022 sezonundan ise 7. olarak ayrılmıştı. All Star sezonu için mükemmel bir biçimde hazırlanan Berkan Karabulut, sakatlık yaşayana kadar fırtına gibi esmişti ama hikayesi dün itibariyle yarım kalmıştı. Peki, Survivor All Star yarışmasında Berkan Karabulut ne kadar kazanç sağladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.