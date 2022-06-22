Survivor’dan Elenen Berkan’ın Aylık Kazancı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Torpillisi Olarak Biliniyordu… Hesabı Paradan Patlayacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez yedeklerden katılan Berkan Karabulut, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasındaki enerjisiyle akılları başlardan alıp götüren Berkan Karabulut, Survivor 2022 sezonundan ise 7. olarak ayrılmıştı. All Star sezonu için mükemmel bir biçimde hazırlanan Berkan Karabulut, sakatlık yaşayana kadar fırtına gibi esmişti ama hikayesi dün itibariyle yarım kalmıştı. Peki, Survivor All Star yarışmasında Berkan Karabulut ne kadar kazanç sağladı?

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