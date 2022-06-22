22 Haz 2022 - 11:12 Güncelleme: 22 Haz 2022 - 11:17
Aşkta Yapışık İlişki Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Çok Muhabbet, Tez Ayrılık Yaşaması An Meselesi Olan O Burçlar…
Aşk hayatında bazı burçlar abartı hareketleriyle dikkatleri çekmektedir. Peki, aşkta yapışık ilişki yaşayan burçlar hangisidir? İşte merak edilenler...
Mesele aşk ise, herkes biraz saçmalayabiliyor. Ancak bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, saçmalamanın dozunu biraz abartıp, sevgilileriyle her an birlikte olsunlar istiyor! Peki, aşkta yapışık ilişki yaşayan burçlar hangisidir? İşte çok muhabbet, tez ayrılık yaşaması an meselesi olan o burçlar…
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22 Haz 2022 - 11:12 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.