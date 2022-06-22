İbrahim Tatlıses'in Eski Sevgilisi Gülçin Karakaya Bakın Kaç Yaşında? Yaşını Görenler İnanamadı! İbrahim Tatlıses ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Gülçin Karakaya Neden Gündem Oldu…
Gülçin Karakaya’nın kim olduğu, büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında? Gülçin Karakaya neden gündem oldu? Gülçin Karakaya kimdir, mesleği ne, ünlü mü? İşte detaylar...
Bir döneme yaşadıkları aşkları ile damga vuran İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya’nın şimdilerde ne durumda olduğu merak edilmeye başlandı. Özellikle İbrahim Tatlıses’in son açıklamalarının ardından mercek altına alınan Gülçin Karakaya’nın kim olduğu ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Gülçin Karakaya kaç yaşında? Gülçin Karakaya neden gündem oldu? Gülçin Karakaya kimdir, mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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22 Haz 2022 - 11:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.