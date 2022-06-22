Oryantal Tanyeli Bakın Kaç Yaşında? Yaşını Görenler İnanamadı! Tanyeli Kimdir, Aslen Nerelidir? Tanyeli Şimdi Ne Yapıyor?
Tanyeli’nin son halini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamazken, geçen yılların ünlü oryantalde yarattığı değişim adeta şok etkisi yarattı. Peki, oryantal Tanyeli kaç yaşında? Tanyeli kimdir, aslen nerelidir? Tanyeli şimdi ne yapıyor? İşte merak edilenler...
Bir döneme damgasını vuran Tanyeli, geçtiğimiz gün 2. Sayfa isimli magazin programına konuk oldu. Tanyeli’nin son halini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamazken, geçen yılların ünlü oryantalde yarattığı değişim adeta şok etkisi yarattı. Öte yandan Tanyeli’nin aldığı o karar da herkesi şaşırttı! Peki, oryantal Tanyeli kaç yaşında? Tanyeli kimdir, aslen nerelidir? Tanyeli şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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22 Haz 2022 - 11:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.