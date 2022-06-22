Oryantal Tanyeli Bakın Kaç Yaşında? Yaşını Görenler İnanamadı! Tanyeli Kimdir, Aslen Nerelidir? Tanyeli Şimdi Ne Yapıyor?

Bir döneme damgasını vuran Tanyeli, geçtiğimiz gün 2. Sayfa isimli magazin programına konuk oldu. Tanyeli’nin son halini görenler, ünlü ismi adeta tanıyamazken, geçen yılların ünlü oryantalde yarattığı değişim adeta şok etkisi yarattı. Öte yandan Tanyeli’nin aldığı o karar da herkesi şaşırttı! Peki, oryantal Tanyeli kaç yaşında? Tanyeli kimdir, aslen nerelidir? Tanyeli şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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