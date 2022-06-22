- 22 Haz 2022 - 11:42 G: 22 Haz 2022 - 11:46

Alp Kırşan Bakın Kaç Yaşında? Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Zeynep Dörtkardeşler ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Sekiz Yıl Önce…

Alp Kırşan, yeni projeleri hakkında da bilgi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Alp Kırşan’ın kim olduğu daha çok merak edilmeye başlandı! Peki, Alp Kırşan kaç yaşında? Alp Kırşan, Survivor’ı neden bıraktı? Alp Kırşan kimdir, aslen nereli? İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz gün Survivor’dan ayrılma nedenini açıklamasıyla gündemlerden düşmeyen Alp Kırşan, yeni projeleri hakkında da bilgi vermiş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bu gelişmelerin ardından Alp Kırşan’ın kim olduğu daha çok merak edilmeye başlandı! Peki, Alp Kırşan kaç yaşında? Alp Kırşan, Survivor’ı neden bıraktı? Alp Kırşan kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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22 Haz 2022 - 11:42 - Magazin

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