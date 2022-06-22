Sevmek Zamanı Dizisinin Kaan’ı Yeni Sevgilisiyle Şok Etti! İlhan Şen’in Burcu Özberk’le Birlikte Olduğu Konuşuluyordu Ama… “Yok Artık!”

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide “Kaan” karakteri ile başrolde yer alan İlhan Şen, dizide ortaya koyduğu performansla dikkat çekerken, özel hayatındaki şaşırtan gelişmeyle de gündeme geldi. Bir dönem Burcu Özberk ile birlikte olduğu konuşulan İlhan Şen’in sevgilisi herkesi şok etti.

Bir süredir tanıtım görüntüleri ile izleyicilerde merak uyandıran ve büyük bir heyecanla beklenen Sevmek Zamanı dizisi, 20 Haziran Pazartesi akşamında ilk bölümü ile ekranlara geldi. Süreç Film imzasıyla izleyici karşısına çıkan dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstleniyor ve dizinin senaryosunu da Nalan Merter Savaş kaleme alıyor. Başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın isimlerinin yer aldığı dizi hikayesi ile dikkatleri çektiği kadar, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Öte yandan dizide “Kaan” karakteri ile yer alan İlhan Şen, şimdilerde ak hayatıyla gündeme geliyor.

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