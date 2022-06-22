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22 Haz 2022 - 22:23

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar'ın Tatil Fotoğrafıyla Yürekleri Hoplattı! Gömleğinin Düğmelerini Açarak Nefesleri Kesti! “Ramazan Görmesin!”

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti. Tatil pozlarıyla yürekleri hoplatan Hazal Çağlar, gömleğinin düğmelerini açarak gündemi salladı! Gönül Dağı dizisinden gönderme alan Hazal Çağlar’a “Ramazan görmesin” yorumları yapıldı” İşte merak edilen tüm detaylar…