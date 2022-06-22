Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar'ın Tatil Fotoğrafıyla Yürekleri Hoplattı! Gömleğinin Düğmelerini Açarak Nefesleri Kesti! “Ramazan Görmesin!”
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti. Tatil pozlarıyla yürekleri hoplatan Hazal Çağlar, gömleğinin düğmelerini açarak gündemi salladı! Gönül Dağı dizisinden gönderme alan Hazal Çağlar’a “Ramazan görmesin” yorumları yapıldı” İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Cumartesi ekranlara gelmişti. Gülsim Ali İlhan’ın ekranlara veda ettiği gözler önüne serilirken; gözler yaşlarla dolmuştu! Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.