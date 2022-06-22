- 22 Haz 2022 - 22:24

Akşama Misafiriniz, Kaynananız, Eltiniz Gelecekse Dikkat! İmambayıldı Tarifini Almak İçin Ayaklarınıza Kapanacaklar… Mutfağa Girerken “Destur” İsteyecekler!

Akşama sizler için önemli olan misafirleriniz, kaynananız, görümceniz ya da eltiniz geliyorsa dikkat! Bu yemeği sadece 20 dakikada hazırlayarak; tadına bir kez bakanların aklını başından alabilirsiniz! Bu yemeği servis ettiğiniz dakika tadına bakanlar; tarifi almak için ayaklarınıza kapanacaklar ama ne fayda! Mutfağın kraliçesi olduğunuzu gösterdiğiniz bu yemek sayesinde kim mutfağınıza girecekse “Destur” istemek zorunda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bilindiği üzere Türk mutfak kültürü çok geniş ve sınırsız çeşit var. Bu sınırsızlıkta boğuluyorsanız ve misafirlerinize iyi bir yemek çıkarmak için saatler düşünüyorsanız; sizlere büyük müjdeyi patlatacağız! Haberler Ankara olarak sizlere bu akşamın menüsünü hazırladık! İşte lezzetine doyum olmayacak olan sır gibi saklanan tarif…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Haz 2022 - 22:24 Ankara- Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur? mask
Kurban Eti Nasıl Saklanmalı? Kurban Eti Ne Kadar Sürede Tüketilmeli? Kurban Eti Hemen Yenir Mi? Kurban Etini Yıkamak Doğru Mudur?
Elti Çatlatan; Kaynana Patlatan Börek Tarifi Ortaya Çıktı! Sadece 12 Dakikada Hazırlanıyor; Bir Kez Yiyen Bir Daha İstiyor! Bağımlısı Olacaksınız… mask
Elti Çatlatan; Kaynana Patlatan Börek Tarifi Ortaya Çıktı! Sadece 12 Dakikada Hazırlanıyor; Bir Kez Yiyen Bir Daha İstiyor! Bağımlısı Olacaksınız…
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler. mask
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler.
Lokman Hekim'in Ömrü Uzatan Ölümsüzlük İksiri İfşa Oldu! Damar Tıkanıklıklarını Açıyor! İşte Her Derde Deva Olan Limon Suyu Sarımsak Kürü mask
Lokman Hekim'in Ömrü Uzatan Ölümsüzlük İksiri İfşa Oldu! Damar Tıkanıklıklarını Açıyor! İşte Her Derde Deva Olan Limon Suyu Sarımsak Kürü
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz… mask
Soğan Turşunun Faydasını Görenler Şaşıp Kalıyor! Mor Soğan Turşu İle Kan Şekeri, Kolesterol, Kalp, Ağız Ve Diş Sağlığını Koruyabilirsiniz…
Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var? mask
Ankarada ıslak hamburger nerede yenir? Islak Hamburger Nasıl Yapılır, Tarifi? Ankarada Islak Hamburger Nerede Var?
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir? mask
Ankara Kızılayda Nerede Kahvaltı Yapılır? Ankarada Sabah Ne Yenir?
Herkesin Aradığı Ama Asla Bulamadığı Pamuk Kekin Tarif Ortaya Çıktı! Gören Mutfağa Koşuyor, Denemelere Başlıyor! Puf Puf Oluyor… mask
Herkesin Aradığı Ama Asla Bulamadığı Pamuk Kekin Tarif Ortaya Çıktı! Gören Mutfağa Koşuyor, Denemelere Başlıyor! Puf Puf Oluyor…
Kahvaltınıza Büyük Şenlik Geldi! Çoluk Çocuk Bayram Edecek; Bir Kez Tadına Bakan Herkes İsteyecek! Sadece 15 Dakikada Hazırlanıyor… mask
Kahvaltınıza Büyük Şenlik Geldi! Çoluk Çocuk Bayram Edecek; Bir Kez Tadına Bakan Herkes İsteyecek! Sadece 15 Dakikada Hazırlanıyor…
3 Malzemeyle Yapılıyor, Ağızda Dağılıyor! Eltiniz Çatır Çatır Çatlayacak; Tarifini Almak İçin Kafanızın Etini Yiyecek! Öyle Lezzetli Ki... mask
3 Malzemeyle Yapılıyor, Ağızda Dağılıyor! Eltiniz Çatır Çatır Çatlayacak; Tarifini Almak İçin Kafanızın Etini Yiyecek! Öyle Lezzetli Ki...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akşama Misafiriniz, Kaynananız, Eltiniz Gelecekse Dikkat! İmambayıldı Tarifini Almak İçin Ayaklarınıza Kapanacaklar… Mutfağa Girerken “Destur” İsteyecekler! mask
Akşama Misafiriniz, Kaynananız, Eltiniz Gelecekse Dikkat! İmambayıldı Tarifini Almak İçin Ayaklarınıza Kapanacaklar… Mutfağa Girerken “Destur” İsteyecekler!
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar'ın Tatil Fotoğrafıyla Yürekleri Hoplattı! Gömleğinin Düğmelerini Açarak Nefesleri Kesti! “Ramazan Görmesin!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar'ın Tatil Fotoğrafıyla Yürekleri Hoplattı! Gömleğinin Düğmelerini Açarak Nefesleri Kesti! “Ramazan Görmesin!”
Kuruluş Osman Dizisinden Acı Haber! Başrol Oyuncusu Osman Bey Ayrılıyor! Yapımcının Kapısını Çaldı; Özel Durumunu Anlattı! Yeni Osman Bey Ortaya Çıktı! mask
Kuruluş Osman Dizisinden Acı Haber! Başrol Oyuncusu Osman Bey Ayrılıyor! Yapımcının Kapısını Çaldı; Özel Durumunu Anlattı! Yeni Osman Bey Ortaya Çıktı!
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek… mask
Camdaki Kız Sedat’ın Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Kopuldu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim… mask
Survivor İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılmıştı; Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL