Akşama Misafiriniz, Kaynananız, Eltiniz Gelecekse Dikkat! İmambayıldı Tarifini Almak İçin Ayaklarınıza Kapanacaklar… Mutfağa Girerken “Destur” İsteyecekler!
Akşama sizler için önemli olan misafirleriniz, kaynananız, görümceniz ya da eltiniz geliyorsa dikkat! Bu yemeği sadece 20 dakikada hazırlayarak; tadına bir kez bakanların aklını başından alabilirsiniz! Bu yemeği servis ettiğiniz dakika tadına bakanlar; tarifi almak için ayaklarınıza kapanacaklar ama ne fayda! Mutfağın kraliçesi olduğunuzu gösterdiğiniz bu yemek sayesinde kim mutfağınıza girecekse “Destur” istemek zorunda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bilindiği üzere Türk mutfak kültürü çok geniş ve sınırsız çeşit var. Bu sınırsızlıkta boğuluyorsanız ve misafirlerinize iyi bir yemek çıkarmak için saatler düşünüyorsanız; sizlere büyük müjdeyi patlatacağız! Haberler Ankara olarak sizlere bu akşamın menüsünü hazırladık! İşte lezzetine doyum olmayacak olan sır gibi saklanan tarif…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.