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22 Haz 2022 - 22:24

Akşama Misafiriniz, Kaynananız, Eltiniz Gelecekse Dikkat! İmambayıldı Tarifini Almak İçin Ayaklarınıza Kapanacaklar… Mutfağa Girerken “Destur” İsteyecekler!

Akşama sizler için önemli olan misafirleriniz, kaynananız, görümceniz ya da eltiniz geliyorsa dikkat! Bu yemeği sadece 20 dakikada hazırlayarak; tadına bir kez bakanların aklını başından alabilirsiniz! Bu yemeği servis ettiğiniz dakika tadına bakanlar; tarifi almak için ayaklarınıza kapanacaklar ama ne fayda! Mutfağın kraliçesi olduğunuzu gösterdiğiniz bu yemek sayesinde kim mutfağınıza girecekse “Destur” istemek zorunda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…