Survivor Berkan Paraya Para Demeyecek! Elinden O İsim Tuttu! Artık Sırtı Yere Gelmeyecek; Hayatı Boyunca Dokunulmazlık Edindi!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün itibariyle ekranlara ve hayallerine veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. Survivor hayatı biten Berkan Karabulut’un ellerine o isim tuttu! Artık sırtı yere gelmeyecek olan Berkan Karabulut, hayatını garanti altına aldı. Paraya para demeyecek olan Survivor Berkan, herkesi bir kez daha şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı Survivor’da; Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz arasından hayallerine veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nı gözyaşları içerisinde bırakan Berkan Karabulut’a hayatının teklifi geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.