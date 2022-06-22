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22 Haz 2022 - 22:25

Survivor Berkan Paraya Para Demeyecek! Elinden O İsim Tuttu! Artık Sırtı Yere Gelmeyecek; Hayatı Boyunca Dokunulmazlık Edindi!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün itibariyle ekranlara ve hayallerine veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. Survivor hayatı biten Berkan Karabulut’un ellerine o isim tuttu! Artık sırtı yere gelmeyecek olan Berkan Karabulut, hayatını garanti altına aldı. Paraya para demeyecek olan Survivor Berkan, herkesi bir kez daha şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…