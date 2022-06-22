Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda…
İkinci el araç bakanlar; sıfır araçların fiyatlarını görünce kararından dönüyor. Belli bir birikim yapmış olanlar ise iyi bir arabanın sahibi olmak için araştırmalarını yapıyor. Artan enflasyonla ve döviz kuruyla birlikte araç alıcıları hep daha düşük modellere bakmak zorunda kalınca; Citroen’den bomba atak geldi. Sadece 219 lira ödeyerek; sıfır bir aracınız olsun ister misiniz?
Fransız otomotiv devi Citroen, üretmiş olduğu araçlarla kalpleri çalıyor. Ülkemizde de çok beğenilen araç markalarından biri olan Citroen, özellikle son zamanlarda araç almak için hayal kuranlara bomba bir kampanya düzenledi. Dünyada eşi benzerine rastlanmayacak bir işe imzasını atan Citroen, 219 bin liraya herkese sıfır araç teslim etme sözü verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.