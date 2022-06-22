- 22 Haz 2022 - 22:26 G: 22 Haz 2022 - 22:28

Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda…

İkinci el araç bakanlar; sıfır araçların fiyatlarını görünce kararından dönüyor. Belli bir birikim yapmış olanlar ise iyi bir arabanın sahibi olmak için araştırmalarını yapıyor. Artan enflasyonla ve döviz kuruyla birlikte araç alıcıları hep daha düşük modellere bakmak zorunda kalınca; Citroen’den bomba atak geldi. Sadece 219 lira ödeyerek; sıfır bir aracınız olsun ister misiniz?

Fransız otomotiv devi Citroen, üretmiş olduğu araçlarla kalpleri çalıyor. Ülkemizde de çok beğenilen araç markalarından biri olan Citroen, özellikle son zamanlarda araç almak için hayal kuranlara bomba bir kampanya düzenledi. Dünyada eşi benzerine rastlanmayacak bir işe imzasını atan Citroen, 219 bin liraya herkese sıfır araç teslim etme sözü verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Haz 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

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Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda… mask
Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda…
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