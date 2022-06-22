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22 Haz 2022 - 22:26

Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda…

İkinci el araç bakanlar; sıfır araçların fiyatlarını görünce kararından dönüyor. Belli bir birikim yapmış olanlar ise iyi bir arabanın sahibi olmak için araştırmalarını yapıyor. Artan enflasyonla ve döviz kuruyla birlikte araç alıcıları hep daha düşük modellere bakmak zorunda kalınca; Citroen’den bomba atak geldi. Sadece 219 lira ödeyerek; sıfır bir aracınız olsun ister misiniz?