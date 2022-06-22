Ezgi Sertel’in Değişimi Yerden Yere Vurdurdu! “Çabuk Eski Haline Dön” Seda Sayan’ın Esmer Hali Oldu! Her Yerinden Estetik Fışkırıyor!
Son halini paylaşan Ezgi Sertel, takipçilerin den tepkiler alınca da herkesi daha da şoke edecek bir estetik açıklaması gerçekleştirdi! Peki, Ezgi Sertel nasıl bir değişim geçirdi? İşte, ayrıntılar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ezgi Sertel, sunduğu programlar ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde geçirdiği değişim ile gündemlerden düşmeyen Ezgi Sertel’in son hali, herkesi bir hayli şaşırttı. Son halini paylaşan Ezgi Sertel, takipçilerin den tepkiler alınca da herkesi daha da şoke edecek bir estetik açıklaması gerçekleştirdi! Peki, Ezgi Sertel nasıl bir değişim geçirdi? Ezgi Sertel’in yeni hali nasıl? Ezgi Sertel estetik mi yaptırdı, neresine estetik yaptırdı? İşte, detaylar…
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22 Haz 2022 - 16:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.