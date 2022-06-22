Ezgi Sertel’in Değişimi Yerden Yere Vurdurdu! “Çabuk Eski Haline Dön” Seda Sayan’ın Esmer Hali Oldu! Her Yerinden Estetik Fışkırıyor!

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ezgi Sertel, sunduğu programlar ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde geçirdiği değişim ile gündemlerden düşmeyen Ezgi Sertel’in son hali, herkesi bir hayli şaşırttı. Son halini paylaşan Ezgi Sertel, takipçilerin den tepkiler alınca da herkesi daha da şoke edecek bir estetik açıklaması gerçekleştirdi! Peki, Ezgi Sertel nasıl bir değişim geçirdi? Ezgi Sertel’in yeni hali nasıl? Ezgi Sertel estetik mi yaptırdı, neresine estetik yaptırdı? İşte, detaylar…

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