- 22 Haz 2022 - 16:18

Hande Erçel Yarı Çıplak Paylaşınca Ortalık Karıştı! “Her Şeyin Belli Oluyor!” Bikinisiyle Çılgına Çevirdi; Görenlerin Nefesleri Kesildi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Yarı çıplak bulunan Hande Erçel, ortalığın karışmasına neden oldu! Birçok kişiyse Hande Erçel’e “Her şeyin belli oluyor” notunu düştü. Bikinisiyle çılgına çeviren Hande Erçel, görenlerin nefesinin kesilmesine neden oldu! İşte Hande Erçel’de gelen bikinili pozlar…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden milyonlarca takipçiye erişmişti. Kerem Bürsin’le aşk yaşayarak takipçisi sayısını bir kez daha artıran Hande Erçel, daha sonra yollarını ayırdıklarını dile getiren hamlelerde bulunmuştu. Kerem Bürsin’den sonra aşkı Kaan Yıldırım’da bulduğunu sanan Hande Erçel, iddialara göre aldatılmıştı. Aşk acısını kenara atan Hande Erçel, bikinili paylaşımıyla görenlerin aklını başından aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

22 Haz 2022 - 16:18 Ankara- Yaşam

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