Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem’i Minicik Şortuyla Nefes Kesti! Fiziğiyle Herkese Resti Çekti! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya….
ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve geçtiğimiz hafta 141. bölümü ile final yaparak 4. sezonunun sonunda ekranlara veda eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı “Saniye” karakteri ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Selin Yeninci, şimdilerde ise Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde canlandırdığı “Meryem” karakteri ile adından söz ettiriyor.
Başarılı oyunculuk performansı ile son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Selin Yeninci, bu kez de mini şortuyla verdiği pozla adından söz ettirmeyi başardı. Selin Yeninci’nin o pozunu görenler dönüp bir daha bakıyor.
Ünlü ve güzel oyuncu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988’de (34 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Yeninci, Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde aldığı “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” rolü ile adından söz ettirmeyi başarırken, 2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile adım attığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı işe imza attı. Galip Derviş, Vicdan, Toz Ruhu gibi dizilerde küçük rollerde yer alan Yeninci, son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında bulunuyor.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
22 Haz 2022 - 16:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.