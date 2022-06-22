Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem’i Minicik Şortuyla Nefes Kesti! Fiziğiyle Herkese Resti Çekti! “Maşallah” Yorumları Arka Arkaya….

Başarılı oyunculuk performansı ile son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Selin Yeninci, bu kez de mini şortuyla verdiği pozla adından söz ettirmeyi başardı. Selin Yeninci’nin o pozunu görenler dönüp bir daha bakıyor.

Ünlü ve güzel oyuncu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988’de (34 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Yeninci, Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde aldığı “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” rolü ile adından söz ettirmeyi başarırken, 2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile adım attığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı işe imza attı. Galip Derviş, Vicdan, Toz Ruhu gibi dizilerde küçük rollerde yer alan Yeninci, son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında bulunuyor.

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