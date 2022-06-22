Asgari Ücret Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? Yeni Rakamlar Tek Tek Sıralandı; Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor! Tam Tamına…
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, yılda iki kez olmak üzere memur ve emekli maaşlarına, 6 aylık enflasyon değerlerine göre zam uygulanıyor. Bu yıl Ocak ayında uygulanan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrildi. TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan net zam oranı da belli olacak. İşte detaylar...
Öte yandan, hızla yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşlar uzun zamandır asgari ücrette de yıl içinde bir düzenleme olmasını talep ediyordu. Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemeler ile asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye’de memur ve emekli maaşları, 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre Ocak ve Temmuz aylarında, yılda iki kez zamlanıyor. Ancak asgari ücret ise yalnızca Aralık aylarında, bir yıllık olacak şekilde yılda bir kez düzenleniyor. Son dönemlerde Türkiye’de hızla yükselen enflasyon sonrasında artan ürün ve hizmet fiyatlarıyla birlikte asgari ücrete yıl içinde ikinci zam gelmesi için oluşan talebin ardından hükümetten nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyordu. Sonunda asgari ücrete dair yapılacak düzenlemenin detayları belli olmaya başladı.
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22 Haz 2022 - 16:36 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.