Asgari Ücret Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? Yeni Rakamlar Tek Tek Sıralandı; Yüzde 40 Zam! Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor! Tam Tamına 6 Bin TL…

Öte yandan, hızla yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşlar uzun zamandır asgari ücrette de yıl içinde bir düzenleme olmasını talep ediyordu. Temmuz ayında yapılacak olan düzenlemeler ile asgari ücret ne kadar olacak?

Türkiye’de memur ve emekli maaşları, 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre Ocak ve Temmuz aylarında, yılda iki kez zamlanıyor. Ancak asgari ücret ise yalnızca Aralık aylarında, bir yıllık olacak şekilde yılda bir kez düzenleniyor. Son dönemlerde Türkiye’de hızla yükselen enflasyon sonrasında artan ürün ve hizmet fiyatlarıyla birlikte asgari ücrete yıl içinde ikinci zam gelmesi için oluşan talebin ardından hükümetten nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyordu. Sonunda asgari ücrete dair yapılacak düzenlemenin detayları belli olmaya başladı.

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