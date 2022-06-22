Akaryakıt Fiyatları Yürekleri Yerinden Çıkardı! LPG, Benzin ve Motorinde Beyin Yakan Rakamlar! 35 Lira Olmasına Ramak Kaldı…

LPG, motorin ve benzin fiyatlarında görülen yüksek oranlı artışların ardından akaryakıtta indirim beklentileri oluştu ancak gelinen fiyat noktaları araç sahiplerinin ceplerini yakmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama yakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Küresel finans piyasaları 2022 yılında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına odaklanmış durumda. Fed, Aralık ayındaki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 2022 yılında parasal sıkılaştırma uygulayacağının sinyallerini vermiş ve 2022 yılının ikinci FOMC toplantısından itibaren faiz artışlarına başlamıştı. Son olarak 15 Haziran 2022’de 75 baz puanlık faiz artışına giden Fed, böylece 28 yıl aradan sonra ilk kez bu derece yüksek bir faiz artışı uygulamıştı. Fed’in faiz kararı sonrası 113 dolar seviyesinin altına gerileyen Brent petrol fiyatı sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.

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