Akaryakıt Fiyatları Yürekleri Yerinden Çıkardı! LPG, Benzin ve Motorinde Beyin Yakan Rakamlar! 35 Lira Olmasına Ramak Kaldı…
2022 yılı küresel finans piyasaları adına çok olumsuz şekilde başladı. 2022 yılına girilirken küresel piyasalarda yükselen enerji fiyatları, ekonomi piyasasını da derinden etkiledi. Dolar, altın ve petrol kanadında görülen fiyat artışları Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına hızlı şekilde yansırken, dolar kuru ve enflasyondaki artışlarla birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları beklenmedik seviyelere yükseldi.
LPG, motorin ve benzin fiyatlarında görülen yüksek oranlı artışların ardından akaryakıtta indirim beklentileri oluştu ancak gelinen fiyat noktaları araç sahiplerinin ceplerini yakmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama yakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
Küresel finans piyasaları 2022 yılında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına odaklanmış durumda. Fed, Aralık ayındaki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 2022 yılında parasal sıkılaştırma uygulayacağının sinyallerini vermiş ve 2022 yılının ikinci FOMC toplantısından itibaren faiz artışlarına başlamıştı. Son olarak 15 Haziran 2022’de 75 baz puanlık faiz artışına giden Fed, böylece 28 yıl aradan sonra ilk kez bu derece yüksek bir faiz artışı uygulamıştı. Fed’in faiz kararı sonrası 113 dolar seviyesinin altına gerileyen Brent petrol fiyatı sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluştu.
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22 Haz 2022 - 16:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.