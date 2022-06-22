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22 Haz 2022 - 17:18

Survivor Batuhan’a Acun Medya’dan Yaptırım Geldi! Murat Ceylan Çıldırdı; Misli Misli Ödeme Yapacak! Aldığı Araba Burnundan Geldi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’ya Acun Medya’dan bomba yaptırım geldi! Murat Ceylan’ın çıldırdığı o anlarda Survivor izleyicisi şok içerisinde kaldı! Misli misli ödeme yapmak zorunda kalacak olan Batuhan Karacakaya, sevenleri derinden üzdü. Geçtiğimiz günlerde araç sahibi olan Batuhan Karacakaya’nın aldığı ödül burnundan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…