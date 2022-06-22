- 22 Haz 2022 - 17:18

Survivor Batuhan’a Acun Medya’dan Yaptırım Geldi! Murat Ceylan Çıldırdı; Misli Misli Ödeme Yapacak! Aldığı Araba Burnundan Geldi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’ya Acun Medya’dan bomba yaptırım geldi! Murat Ceylan’ın çıldırdığı o anlarda Survivor izleyicisi şok içerisinde kaldı! Misli misli ödeme yapmak zorunda kalacak olan Batuhan Karacakaya, sevenleri derinden üzdü. Geçtiğimiz günlerde araç sahibi olan Batuhan Karacakaya’nın aldığı ödül burnundan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Berkan Karabulut’un elendiği yarışmada; Nisa Bölükbaşı gözyaşlarına boğulmuştu. Mavi takım neferlerinden sadece Nisa Bölükbaşı’nın kaldığı gözler önüne serilirken; Batuhan Karacakaya’nın yapmış olduğu tek bir hamle her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Haz 2022 - 17:18 Ankara- Yaşam

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