Esra Erol’un Yeni Sezon Kazancı Ortaya Çıktı! ATV Esra Erol’a Çalışmaya Başladı; Müge Anlı Duysa Kıyafet Kopar! Tam Tamına…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, yeni sezon için anlaşmaları imzaladı. Yeni sezon kazancı ortaya çıkan Esra Erol’un sadece 1 ayda alacağını duyanlar ise “ATV Esra’ya çalışmaya başlamış” yorumlarını yaptı. Müge Anlı’nın Esra Erol’un kazancını duyması durumunda; kıyametin kopacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla ve olaylarla herkesi ekran başına kilitleyen Esra Erol, yakın zamanda sezon finali yapacak. Haziran ayının son haftası ekranlara gelecek olan Esra Erol, yeni sezon için Eylül’de sevenlerini karşılayacak. Bir yılı daha deviren Esra Erol’un yeni sezon için anlaştığı rakamlar ise görenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.