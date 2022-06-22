Esra Erol’un Yeni Sezon Kazancı Ortaya Çıktı! ATV Esra Erol’a Çalışmaya Başladı; Müge Anlı Duysa Kıyafet Kopar! Tam Tamına…

Programda ele aldığı konularla ve olaylarla herkesi ekran başına kilitleyen Esra Erol, yakın zamanda sezon finali yapacak. Haziran ayının son haftası ekranlara gelecek olan Esra Erol, yeni sezon için Eylül’de sevenlerini karşılayacak. Bir yılı daha deviren Esra Erol’un yeni sezon için anlaştığı rakamlar ise görenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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