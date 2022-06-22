Hande Erçel’in Yeni Aşkı O İsim Çıktı! Sonunda Aradığı Güvenli Limanı Buldu; Kaan ve Kerem’den 10 Bin Kat Yakışıklı! “İşte Bu!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le bir anda ilişkisini bitirmişti. İkilinin evleneceği düşünülürken; gelen bu üzücü haber dengeleri alt üst etmişti. Kerem Bürsin’le olan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den de atak gelmiş ikiliye ait ne kadar paylaşım varsa bir anda yok olmuştu. Hande Erçel ise Kaan Yıldırım’da aşkı bulmuştu. Kaan Yıldırım’la da yollarını ayıran Hande Erçel’in yeni aşkı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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