Hande Erçel’in Yeni Aşkı O İsim Çıktı! Sonunda Aradığı Güvenli Limanı Buldu; Kaan ve Kerem’den 10 Bin Kat Yakışıklı! “İşte Bu!”
Gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel’in yeni aşkı ortaya çıktı! Sonunda ortaya çıkan yeni aşk binlerce kişiden; “Sonunda aradığı güvenli limanı buldu” yorumlarına neden oldu! Kaan ve Kerem’den 10 bin kat daha yakışıklı bulunan isim, dengeleri alt üst etti. İşte milyonlara “İşte bu dedirten” yeni aşkı…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le bir anda ilişkisini bitirmişti. İkilinin evleneceği düşünülürken; gelen bu üzücü haber dengeleri alt üst etmişti. Kerem Bürsin’le olan tüm fotoğraflarını silen Hande Erçel’e Kerem Bürsin’den de atak gelmiş ikiliye ait ne kadar paylaşım varsa bir anda yok olmuştu. Hande Erçel ise Kaan Yıldırım’da aşkı bulmuştu. Kaan Yıldırım’la da yollarını ayıran Hande Erçel’in yeni aşkı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.