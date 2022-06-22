- 22 Haz 2022 - 18:27 G: 22 Haz 2022 - 18:44

Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasını Silince Ortalığı Kasıp Kavurdu! İç Çamaşırsız Pozlar, Croplar Derken; Sonunda Bunu da Yaptı! Yırtık Pırtık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Kaynanasını hayatından Buse Varol, ortalığı kasıp kavurdu! İç çamaşırsız pozlar, croplar derken; sonunda o kıyafeti de giyen Buse Varol, yırtık pırtık elbisesiyle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Alişan’la bir yuva kuran Buse Varol, çocuklarını kucaklarına alınca ekranlardan uzak durmaya başlamıştı. Tam tamına 3 yıl sonra ekranlara dönecek olan Buse Varol, dizisi için tam tamına 50 santim incelmişti. Hayatından kaynanasını da çıkaran Varol, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

22 Haz 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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