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22 Haz 2022 - 18:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol Kaynanasını Silince Ortalığı Kasıp Kavurdu! İç Çamaşırsız Pozlar, Croplar Derken; Sonunda Bunu da Yaptı! Yırtık Pırtık…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Kaynanasını hayatından Buse Varol, ortalığı kasıp kavurdu! İç çamaşırsız pozlar, croplar derken; sonunda o kıyafeti de giyen Buse Varol, yırtık pırtık elbisesiyle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…