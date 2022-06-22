Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Haz 2022 - 18:54

Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında ağızları açık bırakacak bir ilke imzalar atıldı! Acun Ilıcalı’nın, çalışanların, yapım ekibinin, yönetmenin şok içerisinde kaldığı bilinirken; 16 yıl sonra büyük deprem yaşandı. Sosyal medyayı sallayan bu durum milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…