- 22 Haz 2022 - 18:54 G: 22 Haz 2022 - 19:20

Survivor Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı! Acun Ilıcalı, Çalışanlar, Yapım Ekibi, Yönetmen Herkes Şok İçerisinde… 16 Yıl Sonra Deprem Yaşandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında ağızları açık bırakacak bir ilke imzalar atıldı! Acun Ilıcalı’nın, çalışanların, yapım ekibinin, yönetmenin şok içerisinde kaldığı bilinirken; 16 yıl sonra büyük deprem yaşandı. Sosyal medyayı sallayan bu durum milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir elemenin yaşandığı yarışmada; Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Hikmet Tuğsuz ve Nagihan Karadere’nin oluşturduğu eleme potasından Berkan Karabulut elenen isim olmuştu. Survivor tarihinde bir ilke ise imzalar Berkan Karabulut’un elenmesiyle atıldı! Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?

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22 Haz 2022 - 18:54 Ankara- Yaşam

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