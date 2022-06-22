- 22 Haz 2022 - 19:25 G: 22 Haz 2022 - 19:47

Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol’un biricik kız kardeşi, Alişan’ın eski sevgilisi Eda Erol, fiziğiyle sosyal medyayı salladı geçti. Pozlarıyla adeta ateş eden Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, genç kızların çatlamasına neden oldu! Alişan’dan dolayı birçok kişi ise “Buse Hanım görmesin bu pozları yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı büyük bir olay yaratan Eda Erol, aynı zamanda kardeşi Esra Erol’un programının arka planında çalışıyor. Ayakları üzerinde duran kadınlardan biri olan Eda Erol; Esra Erol’un stilistliğini üstleniyor ve kendisine ait bir markası bile var. Alişan’la ayrıldıktan sonra hayatına herhangi birini almadığı bilinen Eda Erol’un sosyal medya paylaşımları görenleri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Haz 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

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