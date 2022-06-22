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22 Haz 2022 - 19:25

Esra Erol’un Kardeşi, Alişan’ın Ex Aşkı Mayosuyla Nefesleri Kesti! Fiziğiyle Ateş Etti; Genç Kızları Çatlattı! “Aman Buse Hanım Görmesin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol’un biricik kız kardeşi, Alişan’ın eski sevgilisi Eda Erol, fiziğiyle sosyal medyayı salladı geçti. Pozlarıyla adeta ateş eden Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, genç kızların çatlamasına neden oldu! Alişan’dan dolayı birçok kişi ise “Buse Hanım görmesin bu pozları yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…