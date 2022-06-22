Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılığı Yürekleri Sızlatmıştı! Kötü Günler Geride Kaldı... Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, diziden çıkardığı bir isimle yeniden imzaları attı! Dönüşü kesinleşen Arka Sokaklar oyuncusu; sosyal medyayı salladı! Özellikle bu habere Hüsnü Çoban’ın ve Rıza Baba karakterlerinin çok sevineceği hatta bayram edeceği gündeme geldi. İşte başarılı oyuncudan gelen son dakika haberi…
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz günlerde ekranlara kısa bir ara verdi. Yeni sezonu heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisinden müjdeli haber geldi. Bir dönemler Arka Sokaklar dizisinde fırtınalar estiren isim sosyal medyayı salladı geçti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.