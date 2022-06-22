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22 Haz 2022 - 22:33

Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılığı Yürekleri Sızlatmıştı! Kötü Günler Geride Kaldı... Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, diziden çıkardığı bir isimle yeniden imzaları attı! Dönüşü kesinleşen Arka Sokaklar oyuncusu; sosyal medyayı salladı! Özellikle bu habere Hüsnü Çoban’ın ve Rıza Baba karakterlerinin çok sevineceği hatta bayram edeceği gündeme geldi. İşte başarılı oyuncudan gelen son dakika haberi…