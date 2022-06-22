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22 Haz 2022 - 22:32

Survivor'da (Bugün) İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ilk bireysellik oyunu resmen ifşa oldu! 6 yarışmacı arasından kolyeyi kapan isim; ortalığı yangın yerine çevirdi. Potaya gidecek isimse sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden oldu! Peki, ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Adem mi, Nisa mı, Hikmet mi yoksa başka birisi mi?