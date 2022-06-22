Camdaki Kız Dizisinde Oh Dedirten Ayrılık! Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) Veda Ediyor! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Koptu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen dizinin sezon finalinde her şey yerle bir olmuştu. Nalan, Hayri’yle öpüşmüş; Rafet, Gülcihan ve Cavit arasındaki yasak aşkı öğrenmiş, Muzo ise Pera tarafından terk edilmişti. Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda neler olacak?

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