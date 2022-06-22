Masterchef jürisi Somer Şef'ten Yemekli Seks İtirafı! Acun Ilıcalı Sözleşmeyi Yakında Yırtar! “Aklınız Başka Bir Şeye Çalışmıyor!”
Tv8 ekranlarının popüler yarışması Masterchef’in başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayacak bir iddiayla gündeme geldi. Masterchef jüri üyelerinden bir ismin cinsel birliktelik itirafı; görenlerin, duyanların tepesinin atmasına neden olmuştu. Acun Ilıcalı ise şok bir hamlede bulundu ve yarışma başlamadan kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 29 Haziran tarihinde final yapacağı ve ardından Masterchef yarışmasının ekranlara geleceği biliniyordu. Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmaya veda edeceği iddialar arasında yerini almıştı ama bu iddialara Yalçınkaya, “Devam ediyorum” açıklamasında bulunmuştu. Yarışmanın ekranlara gelmesine ramak kala; Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu karar herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.