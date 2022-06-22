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22 Haz 2022 - 23:11

Masterchef jürisi Somer Şef'ten Yemekli Seks İtirafı! Acun Ilıcalı Sözleşmeyi Yakında Yırtar! “Aklınız Başka Bir Şeye Çalışmıyor!”

Tv8 ekranlarının popüler yarışması Masterchef’in başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı, sosyal medyayı sallayacak bir iddiayla gündeme geldi. Masterchef jüri üyelerinden bir ismin cinsel birliktelik itirafı; görenlerin, duyanların tepesinin atmasına neden olmuştu. Acun Ilıcalı ise şok bir hamlede bulundu ve yarışma başlamadan kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…