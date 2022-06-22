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22 Haz 2022 - 22:25

Survivor Panorama Masası Milyonları Ayağa Kaldırdı! Alenen Dalga Geçilince Ortalık Çok Fena Karıştı! “O Koltuğu Asla Hak Etmiyorsunuz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor Panorama masasında kıyametler koptu! Milyonları ayağa kaldıran tek bir görsel; seyirciler tarafından dalga geçilme olarak yorumlandı! Birçok kişi ise Survivor Panorama masasında konuşulanları duyup, görselleri görünce; “O koltuğu asla hak etmiyorsunuz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…