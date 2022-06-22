Survivor Panorama Masası Milyonları Ayağa Kaldırdı! Alenen Dalga Geçilince Ortalık Çok Fena Karıştı! “O Koltuğu Asla Hak Etmiyorsunuz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor Panorama masasında kıyametler koptu! Milyonları ayağa kaldıran tek bir görsel; seyirciler tarafından dalga geçilme olarak yorumlandı! Birçok kişi ise Survivor Panorama masasında konuşulanları duyup, görselleri görünce; “O koltuğu asla hak etmiyorsunuz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 29 Haziran tarihinde ekranlara veda edecek olan Survivor yarışmasında bir isim kupanın ve “Survivor All Star 2022 Şampiyonu” unvanının sahibi olacaktı. Survivor yarışmasını yorumlayan Panorama masasında ise seyircileri çıldırtan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.