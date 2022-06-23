Üçüncü kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisi, bu kez “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ismiyle geri dönüyor. Yine cinayetleri aydınlatmaya devam edecek olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi isimli diziye ilişkin çalışmalar sürerken; dizinin oyuncu kadrosu ve yayın yeri gibi detaylar da belli olmaya başlıyor. Peki, efsane dizi Behzat Ç. ne zaman başlıyor? Behzat Ç. dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? Behzat Ç. nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...