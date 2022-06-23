Efsane Dizi Behzat Ç. Ne Zaman Başlıyor? Behzat Ç. Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanıyor? Behzat Ç. Nerede Çekiliyor?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi isimli diziye ilişkin çalışmalar sürerken; dizinin oyuncu kadrosu ve yayın yeri gibi detaylar da belli olmaya başlıyor. Peki, efsane dizi Behzat Ç. ne zaman başlıyor? Behzat Ç. dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...
Üçüncü kez seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Behzat Ç. dizisi, bu kez “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ismiyle geri dönüyor. Yine cinayetleri aydınlatmaya devam edecek olan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi isimli diziye ilişkin çalışmalar sürerken; dizinin oyuncu kadrosu ve yayın yeri gibi detaylar da belli olmaya başlıyor. Peki, efsane dizi Behzat Ç. ne zaman başlıyor? Behzat Ç. dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? Behzat Ç. nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 11:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.