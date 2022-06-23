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23 Haz 2022 - 10:57

Survivor Nisa’nın Haftalık Kazancına Zam Yapıldı! 6 Ay İçerisinde Saray Alacak Para Kazandı; Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! “Zengin Oldu!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6’ya kalmayı başaran Nisa Bölükbaşı’nın haftalık kazancını görenler şok içerisinde kalmıştı ki, gelen zam milyonları bu kez hayretler içerisinde bıraktı! 6 aydır Survivor yarışmasında bulunan Nisa Bölükbaşı’nın hesabında ise saray alacak parasının olduğu ortaya çıktı! Kuyumcu kasasında bu kadar paranın olmadığı bilinirken; şok zam herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…