Survivor Nisa’nın Haftalık Kazancına Zam Yapıldı! 6 Ay İçerisinde Saray Alacak Para Kazandı; Kuyumcu Kasasında Bu Kadar Yok! “Zengin Oldu!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6’ya kalmayı başaran Nisa Bölükbaşı’nın haftalık kazancını görenler şok içerisinde kalmıştı ki, gelen zam milyonları bu kez hayretler içerisinde bıraktı! 6 aydır Survivor yarışmasında bulunan Nisa Bölükbaşı’nın hesabında ise saray alacak parasının olduğu ortaya çıktı! Kuyumcu kasasında bu kadar paranın olmadığı bilinirken; şok zam herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına bu yıl katılan Nisa Bölükbaşı, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Survivor 2020 yılında tanınan Nisa Bölükbaşı, sevecen tavırları, bıcır bıcır halleriyle hayranlarından tam not almıştı. Yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı’yla uzun bir aşk yaşadığı ortaya çıkan Nisa, ayrılma kararıyla şok etmişti. Ogeday Girişken’le sevgili olan Nisa Bölükbaşı’nın Survivor kazancını duyan gören şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.