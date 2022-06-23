Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Burcu Bakır ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 9 Yıldır…

TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 2020 sezonunun şampiyonu olan Serhat Doğramacı, dün gerçekleşen düğün ile ilişkisini resmiyete taşıdı. Nişanlısı Burcu Bakır ile dünya evine giren Serhat Doğramacı, bu düğün sonrası yeniden MasterChef Türkiye takipçilerinin yakın markajına girdi! Peki, Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı kaç yaşında? Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Serhat Doğramacı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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