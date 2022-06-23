Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Görenler İnanamadı! Eşi Burcu Bakır ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 9 Yıldır…
Nişanlısı Burcu Bakır ile dünya evine giren Serhat Doğramacı, bu düğün sonrası yeniden MasterChef Türkiye takipçilerinin yakın markajına girdi! Peki, Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı kaç yaşında? Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? İşte ayrıntılar...
TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının 2020 sezonunun şampiyonu olan Serhat Doğramacı, dün gerçekleşen düğün ile ilişkisini resmiyete taşıdı. Nişanlısı Burcu Bakır ile dünya evine giren Serhat Doğramacı, bu düğün sonrası yeniden MasterChef Türkiye takipçilerinin yakın markajına girdi! Peki, Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı kaç yaşında? Serhat Doğramacı kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Serhat Doğramacı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 11:10 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.