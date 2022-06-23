A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli.
A101 25 Haziran Cumartesi aktüelini yayınladı! Görenler şoka uğruyor! Gıda ve temizlik reyonlarında büyük indirim olacak! Perşembe günü A101 Marketlere gitmeyenler çok şey kaybedecek! İşte o indirim dolu 25 Haziran A101 aktüeli.
Herkesin severek tercih ettiği A101 marketleri yine çok konuşulacak ve çok satacak aktüeli yayınladı. Müşterilerini son gaz memnun etmeye devam eden A101 aktüellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Gıdadan temizlik ürünlerine dev indirimlerin bulunduğu aktüel şimdiden beğenileri topladı. 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan indirimli alışveriş imkânı sunan aktüel ise şu şekilde.
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23 Haz 2022 - 10:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.