A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli.

Herkesin severek tercih ettiği A101 marketleri yine çok konuşulacak ve çok satacak aktüeli yayınladı. Müşterilerini son gaz memnun etmeye devam eden A101 aktüellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Gıdadan temizlik ürünlerine dev indirimlerin bulunduğu aktüel şimdiden beğenileri topladı. 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan indirimli alışveriş imkânı sunan aktüel ise şu şekilde.

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