Seren Serengil’in Sevgilisi Bin Pişman Oldu! Boğazda Yemek Yedi; Boğazına Dizildi! Adisyon Fişini Görünce Kalbine İndi!

. Bu zorlu süreçte bir dönem yakın arkadaşı olan Mustafa Tohma ile aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil, Tohma ile ilişkisine dair özel bilgileri paylaşarak adından söz ettirmişti. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise bu kez paylaştığı adisyonla gündemi salladı.

Ekranların en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, son dönemlerde sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Tohma ile ilişkisine dair en özel bilgilerini paylaşan Seren Serengil, sevgilisi ile arasında cinsel bir ilişki olmadığını dile getirerek herkesi şok etmişti. İlişki itirafıyla gündeme gelen Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise geçtiğimiz gün gittikleri balık restoranında gelen hesaba ettiği isyanla gündeme geldi. Tohma, gelen adisyonun fotoğrafını paylaştı ve isyanını dile getirdi.

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