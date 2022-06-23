Seren Serengil’in Sevgilisi Bin Pişman Oldu! Boğazda Yemek Yedi; Boğazına Dizildi! Adisyon Fişini Görünce Kalbine İndi!
Beyaz TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumcusu olarak yer alan Seren Serengil, son yıllarda adından en çok söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Her yaptığı ayrı bir olay olan Seren Serengil, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı sivri dilli yorumların yanı sıra sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme gelmişti. İşte detaylar...
. Bu zorlu süreçte bir dönem yakın arkadaşı olan Mustafa Tohma ile aşk yaşamaya başlayan Seren Serengil, Tohma ile ilişkisine dair özel bilgileri paylaşarak adından söz ettirmişti. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise bu kez paylaştığı adisyonla gündemi salladı.
Ekranların en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, son dönemlerde sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Tohma ile ilişkisine dair en özel bilgilerini paylaşan Seren Serengil, sevgilisi ile arasında cinsel bir ilişki olmadığını dile getirerek herkesi şok etmişti. İlişki itirafıyla gündeme gelen Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise geçtiğimiz gün gittikleri balık restoranında gelen hesaba ettiği isyanla gündeme geldi. Tohma, gelen adisyonun fotoğrafını paylaştı ve isyanını dile getirdi.
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23 Haz 2022 - 11:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.