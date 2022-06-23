2500 Liraya Alınacak En İyi Telefonlar Şok Etti! iPhone Bile Yanında Bir Hiç Kalıyor! Öyle Özellikleri Var Ki, Sanki Füze…

Kaliteli ve sağlam bir telefon almak istiyor ama cebinizin sınırlı olduğunu biliyorsanız; kara kara düşünmenize gerek yok! İyi bir telefon almak için her zaman yüksek meblağlalar ödemenize gerek yok! Bütçe dostu telefonlar satın alarak; hem cebinizdeki cüzdanı koruyabilir hem de on numara bir telefon sahibi olabilirsiniz! İşte 2500 lira altı en iyi telefonlar ve özellikleri…

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