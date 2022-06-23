- 23 Haz 2022 - 11:27 G: 23 Haz 2022 - 11:35

2500 Liraya Alınacak En İyi Telefonlar Şok Etti! iPhone Bile Yanında Bir Hiç Kalıyor! Öyle Özellikleri Var Ki, Sanki Füze…

Telefon değiştirmek istiyorsanız ya da telefon almak istiyorsanız; belli başlı araştırmalar yaparak en iyi sonuca ulaşmak isteyebilirsiniz. Sizler için 2500 liraya alınacak en iyi telefonları Haberler Ankara ekibi olarak hazırladık! iPhone marka telefonu olanlar bile bu kadar uygun fiyata bu kadar kaliteli telefonları görünce; “Yanında bir hiç kalır” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kaliteli ve sağlam bir telefon almak istiyor ama cebinizin sınırlı olduğunu biliyorsanız; kara kara düşünmenize gerek yok! İyi bir telefon almak için her zaman yüksek meblağlalar ödemenize gerek yok! Bütçe dostu telefonlar satın alarak; hem cebinizdeki cüzdanı koruyabilir hem de on numara bir telefon sahibi olabilirsiniz! İşte 2500 lira altı en iyi telefonlar ve özellikleri…

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23 Haz 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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