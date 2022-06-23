Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Hünkar, Demir Yaman, Yılmaz… Final Yeniden Çekilecek; Başa Sarıldı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba bir haber geldi! Yeniden ekranlara dönecek olan Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda bu kez; Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, Demir Yaman karakteriyle yürekleri hoplatan Murat Ünalmış, Yılmaz Akkaya’yla kalpleri sızlatmış olan Uğur Güneş’te olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi; geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara tamamen veda etmişti. Diziye katılan tüm başroller teker teker ölmüş ama Hilal Altınbilek sapasağlam tahtını korumuştu. Dizinin yeniden kurgulandığı ve finalinin bu kez bambaşka olacağı ortaya çıktı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.