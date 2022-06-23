- 23 Haz 2022 - 11:49 G: 23 Haz 2022 - 11:55

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Hünkar, Demir Yaman, Yılmaz… Final Yeniden Çekilecek; Başa Sarıldı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba bir haber geldi! Yeniden ekranlara dönecek olan Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda bu kez; Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, Demir Yaman karakteriyle yürekleri hoplatan Murat Ünalmış, Yılmaz Akkaya’yla kalpleri sızlatmış olan Uğur Güneş’te olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi; geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara tamamen veda etmişti. Diziye katılan tüm başroller teker teker ölmüş ama Hilal Altınbilek sapasağlam tahtını korumuştu. Dizinin yeniden kurgulandığı ve finalinin bu kez bambaşka olacağı ortaya çıktı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor?

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23 Haz 2022 - 11:49 Ankara- Yaşam

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