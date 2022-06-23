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23 Haz 2022 - 11:49

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Hünkar, Demir Yaman, Yılmaz… Final Yeniden Çekilecek; Başa Sarıldı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan bomba bir haber geldi! Yeniden ekranlara dönecek olan Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda bu kez; Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, Demir Yaman karakteriyle yürekleri hoplatan Murat Ünalmış, Yılmaz Akkaya’yla kalpleri sızlatmış olan Uğur Güneş’te olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…