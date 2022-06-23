- 23 Haz 2022 - 16:05

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Bebeklerinin İsimleri Belli Oldu! Burak Özçivit “Beni Kırma” Dedi; Fahriye Evcen Kabul Etti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden kısa bir süre önce müjdeli haber gelmişti. İkinci bebek bekledikleri ortaya çıkan ikilinin çocuklarının cinsiyeti ve ismi merak konusu olmuştu. Şimdiyse Burak Özçivit’in isim konusunda Fahriye Evcen’e ricada bulunduğu; Fahriye Evcen’in ise eşini kırmadığı gündeme bomba gibi düştü! İşte çiftin ikinci çocuklarının ismi…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu sezon ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını yerle bir etmişti. Karan’la dizi seti boyunca yakından ilgilenen Fahriye Evcen, diziden çıkmak istediğinde oğlunu öne sürmüştü. Bu da kafalarda soru işaretine neden olmuştu ki, sonunda hamile olduğu için diziden ayrılmak istediği ortaya çıkmıştı. Peki, ikilinin ikinci bebeklerinin ismi ne olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Haz 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta… mask
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta…
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!”
Esra Ezmeci Yine Mide Bulandırdı! “Ya Grup Yapalım ya da Önümde…” Ahlaksız Olaylar Bitmek Nedir Bilmiyor! mask
Esra Ezmeci Yine Mide Bulandırdı! “Ya Grup Yapalım ya da Önümde…” Ahlaksız Olaylar Bitmek Nedir Bilmiyor!
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından Skandal İtiraf! Yıllar Önce Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından Skandal İtiraf! Yıllar Önce Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Samimi ve Sıcak Görüntüleri Çılgına Çevirdi! “Ananız Babanız Yok Mu?” mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Samimi ve Sıcak Görüntüleri Çılgına Çevirdi! “Ananız Babanız Yok Mu?”
Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! mask
Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!
Ece Erken’den Tatil Pozları! Zor Günleri Geride Bıraktı; Bikinisini Giyip Kendisini Denizlere Attı! “Bu Ne Hal Ece!” mask
Ece Erken’den Tatil Pozları! Zor Günleri Geride Bıraktı; Bikinisini Giyip Kendisini Denizlere Attı! “Bu Ne Hal Ece!”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Şok Eden Haber! Yollarını Ayırmışlardı; Aynı Gün Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den Şok Eden Haber! Yollarını Ayırmışlardı; Aynı Gün Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
Merve Boluğur’un Parası Mı Bitti? Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık” mask
Merve Boluğur’un Parası Mı Bitti? Öyle Bir An Yaşadı Ki, Murat Dalkılıç Görse Yıkılır; Gözyaşlarına Boğulur! “Yok Artık”
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Buse Varol – Alişan’ın Evinde Cam Çerçeve İndi! Bu Kez Alişan’ın Kaynanasından Darbe İndi! Sorun Büyüdükçe Büyüyor; Sosyal Medya Sallanıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta… mask
Masterchef’e CZN Burak ve Arda Türkmen Mi Geliyor? Acun Ilıcalı Jüri Seçimlerinde Ters Köşeyi Yaptı! Mehmet Yalçınkaya Büyük Şokta…
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın! mask
Sıfır Araba Fiyatları Düşecek Mi? Son Dakika Açıklaması Geldi; Bu Haberi Okumadan Arabalara Yaklaşmayın!
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı! mask
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı!
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!” mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i İç Çamaşırsız Pozlarıyla Şok Etti! Mini Şortunu İyice Yukarı Çekti; Kameraya Eğildi! “Eser West Allah’ın Sevdiği Kulusun!”
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından Skandal İtiraf! Yıllar Önce Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer… mask
Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ından Skandal İtiraf! Yıllar Önce Kanal Devreye Öyle Bir Girmiş Ki… Perde Arkası Aralandı! Meğer…
Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! mask
Survivor Mert Öcal’ın Gizli Aşkı Ortalığı Ayağa Kaldırdı! “Kardeşin Gibi Duruyor” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL