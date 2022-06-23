Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Bebeklerinin İsimleri Belli Oldu! Burak Özçivit “Beni Kırma” Dedi; Fahriye Evcen Kabul Etti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden kısa bir süre önce müjdeli haber gelmişti. İkinci bebek bekledikleri ortaya çıkan ikilinin çocuklarının cinsiyeti ve ismi merak konusu olmuştu. Şimdiyse Burak Özçivit’in isim konusunda Fahriye Evcen’e ricada bulunduğu; Fahriye Evcen’in ise eşini kırmadığı gündeme bomba gibi düştü! İşte çiftin ikinci çocuklarının ismi…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu sezon ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını yerle bir etmişti. Karan’la dizi seti boyunca yakından ilgilenen Fahriye Evcen, diziden çıkmak istediğinde oğlunu öne sürmüştü. Bu da kafalarda soru işaretine neden olmuştu ki, sonunda hamile olduğu için diziden ayrılmak istediği ortaya çıkmıştı. Peki, ikilinin ikinci bebeklerinin ismi ne olacak?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.