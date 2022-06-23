Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Bebeklerinin İsimleri Belli Oldu! Burak Özçivit “Beni Kırma” Dedi; Fahriye Evcen Kabul Etti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bu sezon ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını yerle bir etmişti. Karan’la dizi seti boyunca yakından ilgilenen Fahriye Evcen, diziden çıkmak istediğinde oğlunu öne sürmüştü. Bu da kafalarda soru işaretine neden olmuştu ki, sonunda hamile olduğu için diziden ayrılmak istediği ortaya çıkmıştı. Peki, ikilinin ikinci bebeklerinin ismi ne olacak?

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