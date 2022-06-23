- 23 Haz 2022 - 16:05

2022’de Alınabilecek En Ucuz Televizyonlar Hangileri? 3.000 TL Altındaki En İyi ve En Kaliteli Televizyonlar Hangileri? İşte 3.000 TL’den Ucuz Televizyonlar!

Televizyon fiyatlarının hızla yükseldiği son günlerde bütçe dostu ucuz televizyonlar merak konusu oldu. Peki 2022 yılında 3.000 TL altına hangi televizyonlar alınabilir? En kaliteli ve en ucuz televizyonlar hangileri? İşte detaylar.

Ülkemizde yükselen kurlar ve artan enflasyon nedeni ile teknolojik ürünlerin etiket fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Çağımızda teknolojik ürünler ile yaşamın birleştiği bu günlerde artık 24 saat içinde herhangi bir teknolojik ürüne temas etmemek veya kullanmamak imkânsız hale gelmiş durumda. Teknoloji piyasasının önemli bir kısmını oluştura televizyonlar ise bir evin olmazsa olmazlarından biri haline gelmiş durumda. Bizler de sizler için cep dostu evinize şıklık katacak televizyonları listeledik. İşte o televizyonlar...

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23 Haz 2022 - 16:05 - Gündem

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