Survivor Barış Murat Yağcı Evleniyor Mu? Nisa Bölükbaşı Adadan Ayrılınca Hayatının Şokunu Yaşayacak! Evlenme Teklifi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı’nın evlenme kararı aldığına dair iddialar sosyal medyayı salladı geçti! Nisa Bölükbaşı’nın adadan ayrılınca hayatının şokunu bu evlilikle yaşayacağına dair yorumlarda Survivor izleyicisi tarafından geldi! Evlenme teklifi detayı herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde adını duyuran Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olduğunu açıklamıştı. İkilinin Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntüleri çıkmış ve aşk yaşadıkları resmen ifşa olmuştu. 10 ay kadar süren bir ilişki yaşayan ikili olaylı bir şekilde ayrılmış ve Barış Murat Yağcı aşkı Laura Celine’de bulmuştu! Peki, Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.