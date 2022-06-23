Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu!
Esra Erol’da programının son bölümüne, Feramus ve Miyase isimli kardeşlerin hikayesi resmen damga vurdu. Peki, Esra Erol’da Feramus ve Miyase olayı ne? Feramus ve Miyase kardeşlerin hikayesi ne? İşte merak edilenler...
Gündüz kuşağının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programı konuklarının yaşam öykülerini ekranlara taşıdığı formatına bu sene de devam etti. Esra Erol’da programının son bölümüne ise, Feramus ve Miyase isimli kardeşlerin hikayesi resmen damga vurdu. Peki, Esra Erol’da Feramus ve Miyase olayı ne? Feramus ve Miyase kardeşlerin hikayesi ne? İşte, detaylar…
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23 Haz 2022 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.