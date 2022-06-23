Esra Erol’da Mide Bulandıran İğrenç Olay! Yıllarca Baldız – Enişteydiler; Karı Koca Oldular! Esra Erol Bile Canlı Yayında Sabırla Durdu!

Gündüz kuşağının fenomen yapımı olan Esra Erol’da programı konuklarının yaşam öykülerini ekranlara taşıdığı formatına bu sene de devam etti. Esra Erol’da programının son bölümüne ise, Feramus ve Miyase isimli kardeşlerin hikayesi resmen damga vurdu. Peki, Esra Erol’da Feramus ve Miyase olayı ne? Feramus ve Miyase kardeşlerin hikayesi ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...